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商品詳細
深い思索とイメージの変遷。現代画壇の旗手として時代を走り抜けてきた、林敬二の世界の全貌を紹介する待望の画集。著／林敬二序文／山梨俊夫（神奈川県立近代美術館館長）B4変型 布装上製本 224頁（カラー約160頁、掲載図版約230点）林/敬二1933年(昭和8)5月4日、横浜市鶴見区生まれ。1951年(昭和26)1月、日本橋三越で開催された「第1回全日本学生油絵コンクール」(毎日新聞社主催・日本橋・三越)に『横浜・指路教会』を出品し、佳作賞を受賞。1954年(昭和29)4月、東京藝術大学美術学部油画科に入学。1958年(昭和33)4月、東京藝術大学美術学部油画科を卒業。卒業制作『審判』で大橋賞を受賞。1960年(昭和35)3月、東京藝術大学美術学部油画専攻科を修了。1979年(昭和53)4月、女子美術大学助教授に就任。1999年(平成11)4月、女子美術大学客員教授に就任する(2006年3月まで)。2008年(平成20)4月、『林敬二画集』を求龍堂より刊行する。この間、数多くの個展、また数々の賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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