FF13 PS3 限定モデル ライトニングエディション　未使用品

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PS3の限定モデル FF13のPS3です。今ではとても希少な未使用品となります。外箱も底面以外はとても綺麗です。（底面に多少の汚れがございます。画像にてご確認下さい。）ソフトのみ開封して、別のPS3で遊びました。購入特典のクリスマスカードもお付け致します。コレクションにいかがでしょうか？★ソフトは付属しておりませんのでご了承下さい。★未使用品ですので動作確認はしておりません。★すり替え防止の為、返品には対応出来ません。同梱物・プレステーション3本体・コントローラー×1・電源コード×1・AVコード×1・USBケーブル×1・印刷物一式×1・クリスマスカード#FF13#PS3#ファイナルファンタジー13#ライトニング#スクエニ