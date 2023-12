Switch Lite BLUE

SwitchLiteBLUE希望小売価格21,978円使ったのは10回未満です。箱、充電ケーブル、揃っています。綺麗に使っていました。黒いケースも付けさせて頂きます。良かったら御検討ください。本体は汚れていませんが、箱は少し汚れています。箱いらない方など伝えてくれたら少しですが値下げ交渉可能です。



