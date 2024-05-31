M3928●江戸明治和本等＞赤穂義士随筆 赤城落穂集 義士伝一夕話拾遺 山崎美成

●江戸明治和本●赤穂義士随筆［義士随筆・赤城落穂集・義士伝一夕話拾遺］★ゆうパック着払い【判型】大本4巻4冊。縦256粍。【作者】山崎美成（久作・北峰・好問堂主人）編・跋。歌川貞秀（橋本玉蘭斎・五雲亭貞秀・松亭寿山）画。【年代等】嘉永7年7月、大沼枕山（厚・子寿・捨吉・水竹居）序。安政2年秋自跋。刊。板。【備考】分類「伝記」。『赤穂義士随筆』は、赤穂浪士の事蹟に関する考証や、筆蹟の模刻、遺物の縮図を収めた雑記随筆。『赤穂義士伝一夕話』の附編。見返に「山崎美成編輯／橋本玉蘭画図（刻印「江都書林宝集堂版」）／〈一夕話は義士の銘々伝なりこの書は一夕話に書載せさる四十七士の遺物真蹟の品々諸国の墓碑なほ且天野屋利兵衛の伝の類ひ義士に預ることは記て洩すことなし一夕話に併せ見る時は遺憾なしといふべし〉」（西尾市岩瀬文庫・古典籍書誌DB）。／一名『義士伝一夕話拾遺』と称するように、山崎美成作、橋本玉蘭画、嘉永7年刊『赤穂義士伝一夕話』（2編10巻10冊）では取り上げることができなかった赤穂義士関係の遺物・肖像・書画・文書・碑文など数多くの図解を掲げて解説したもの。1巻は「浅野家紋道具の図」「同内匠頭長矩の像」「鉄砲洲屋敷の図」「赤穂城」「領分郡村」等。2巻は「大石良雄画賛」「大石屋敷の瓦」「二巴紋付刀の縁」「同遺愛の行厨（ベントウ）」「堀部金丸の笄」「同武庸（タケツネ）の書」等。3巻は「義士四十六人の像」「同真蹟姓名」「同分限帳」「同変名異同考」「同江戸の隠棲」（全5項）。4巻は「義士平間村の僑居」「義士男子姓名」「芝泉岳寺義士墳墓の図」「同所南条氏の碑銘」「同亀田鵬斎の義士碑文」「同妙海尼の墓」等。なお、底本は「霞亭文庫（明治・大正期の小説家、渡辺霞亭の旧蔵書）」および「新美文庫（愛知県半田町・新美家の蔵書印も押すので、新美南吉の養子先由来の蔵書であろう）」）の蔵書印を押す。★原装・題簽付・美本。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、原装4冊揃いが、22,000円（虫損）～55,000円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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