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スチュワーデスの本
商品番号 X47122928314
商品名

スチュワーデスの本
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,330 円
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商品詳細

スチュワーデスの本昭和55年6月10日　発行状態は悪くないのですが、かなりの年代物なので全体的にそれなりの経年劣化はあります。40年以上前の本ですが、昔のCAやJALが好きな方にお勧めです♪#スチュワーデス#CA#スチュワーデス物語#レア#JAL#日本航空#客室乗務員
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