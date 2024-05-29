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商品詳細
スチュワーデスの本昭和55年6月10日 発行状態は悪くないのですが、かなりの年代物なので全体的にそれなりの経年劣化はあります。40年以上前の本ですが、昔のCAやJALが好きな方にお勧めです♪#スチュワーデス#CA#スチュワーデス物語#レア#JAL#日本航空#客室乗務員
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