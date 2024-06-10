【☆ オマケ付き ☆】 ヒプノシスマイク ガイドブック 初回限定盤 CD付き

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購入後、一読したのみです。CDは一度だけPCにて取り込みをしております。前回のガイドブックはオマケです(CDは付属しておりません)前回と今回で収録されている文言等が一部変わっているようですので、参考にどうぞ。ほぼ未使用ではありますが、一度人手に渡っているものですので、完璧を求める方や神経質な方は予め購入をご遠慮ください。「ヒプノシスマイク―DivisionRapBattle―OfficialGuideBook+初回限定版」EVILLINERECORDS定価:￥4900#EVILLINERECORDS#EVIL_LINE_RECORDS#本#芸術／音楽・舞踊ヒプノシスマイクヒプマイ初回限定版特典CDBusterBrossバスターブロスバスブロイケブクロ山田一郎木村昴山田二郎石谷春貴山田三郎天崎滉平ヨコハマMADTRIGGERCREWMTC碧棺左馬刻浅沼晋太郎入間銃兎駒田航毒島メイソン理鶯神尾晋一郎シブヤFlingPosseフリングポッセ飴村乱数白井悠介夢野幻太郎斉藤壮馬有栖川帝統野津山幸宏シンジュク麻天狼神宮寺寂雷速水奨伊弉冉一二三木島隆一観音坂独歩伊東健人