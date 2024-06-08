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U4 XV-U4 IN-EAR MONITOR Wireless System
商品番号 P31697997965
商品名

U4 XV-U4 IN-EAR MONITOR Wireless System
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 9,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

U4XV-U4IN-EARMONITORWirelessSystemXviveリハーサルで自分の声を聞くために2回ほど使用しただけです！音楽をやってて気になる人は検討ください！※値下げについては返信できませんのでご了承ください。種類···モニターヘッドホン種類···その他種類···モニターヘッドホン
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