U4 XV-U4 IN-EAR MONITOR Wireless System

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商品詳細
U4XV-U4IN-EARMONITORWirelessSystemXviveリハーサルで自分の声を聞くために2回ほど使用しただけです！音楽をやってて気になる人は検討ください！※値下げについては返信できませんのでご了承ください。種類···モニターヘッドホン種類···その他種類···モニターヘッドホン
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