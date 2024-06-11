NEW ニンテンドー 3DS LL メタリックレッド

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商品詳細
NintendoNEWニンテンドー3DSLLメタリックレッド タッチペン、充電器付きcolor:REDゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ動作確認済み。問題なくプレイできます。本体に少しキズがあったので、本体カバーを新品に交換してもらっています。画像の物が全てです。SDカードはありません。#任天堂#Nintendo#new3ds
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