3DS LL 期間限定カラー　オレンジ\u0026ブラック

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商品詳細
10年前ほどに購入して使わなくなった為販売します。付属は本体、箱、説明書。タッチペン、SDカード、充電器は付属していません。初期化済み、動作確認済み。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit815486.html
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