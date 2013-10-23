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3DS LL 期間限定カラー　オレンジ\u0026ブラック
商品番号 T64633820785
商品名

3DS LL 期間限定カラー　オレンジ\u0026ブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年前ほどに購入して使わなくなった為販売します。付属は本体、箱、説明書。タッチペン、SDカード、充電器は付属していません。初期化済み、動作確認済み。
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