YOASOBI『祝福』 完全生産限定盤　ガンプラ　デミトレーナー

プラモデル付きの限定盤です【完全生産限定盤】CD＋オリジナルガンプラ(HG1/144デミトレーナーYOASOBIコラボVer.)＋HG1/144ガンダムエアリアル用マーキングシールYOASOBIコラボVer.＋書き下ろし小説「ゆりかごの星」(大河内一楼著)※在庫がなくなり次第終了となります。《収録内容》1.祝福2.TheBlessing※祝福EnglishVer.3.祝福-AnimeEdit-4.祝福-Instrumental-YOASOBIの2022年初CDシングルを完全生産限定仕様でリリースYOASOBIの2022年初のCDシングル「祝福」は新たなYOASOBIの代表曲となるだろう疾走感あるダークテイストなナンバー。アニメタイアップ曲。yoasobi



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【開封レビュー】予約した『YOASOBI 『祝福』完全生産限定盤』が着弾！超豪華な特典にニヤニヤが止まらない！付録の『HG 1/144 デミトレーナー YOASOBIコラボVer.』も超カッコいい！



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