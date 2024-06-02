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YOASOBI『祝福』 完全生産限定盤　ガンプラ　デミトレーナー
商品番号 Q17485118338
商品名

YOASOBI『祝福』 完全生産限定盤　ガンプラ　デミトレーナー
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

プラモデル付きの限定盤です【完全生産限定盤】CD＋オリジナルガンプラ(HG1/144デミトレーナーYOASOBIコラボVer.)＋HG1/144ガンダムエアリアル用マーキングシールYOASOBIコラボVer.＋書き下ろし小説「ゆりかごの星」(大河内一楼著)※在庫がなくなり次第終了となります。《収録内容》1.祝福2.TheBlessing※祝福EnglishVer.3.祝福-AnimeEdit-4.祝福-Instrumental-YOASOBIの2022年初CDシングルを完全生産限定仕様でリリースYOASOBIの2022年初のCDシングル「祝福」は新たなYOASOBIの代表曲となるだろう疾走感あるダークテイストなナンバー。アニメタイアップ曲。yoasobi
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