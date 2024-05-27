【新品未開封／店舗限定特典付】RWBY アロウフェル【switch】

NINTENDOSWITCH「RWBYアロウフェル」です。店舗限定特典『オリジナルB3タペストリー』付です。予約特典『RWBYアロウフェル』オリジナルミニサウンドトラック付です。全て新品未開封です。大人気アニメーションシリーズが2Dアクションゲームで登場！【ストーリー】北の大陸『ソリタス』で任務に励むチームRWBYの4人。そこで彼女たちは大陸全体を覆う陰謀に巻き込まれていく。『アトラス国』に迫る脅威から人々を守るため、ルビーはワイス、ブレイク、ヤンと共に新たな敵に立ち向かう——■原作補完のストーリー＆新規ムービーシーン収録！■探索が楽しい！2Dアクションアドベンチャーゲーム■本作ならではのアートスタイルとサウンドよろしくお願い致します。#NintendoSwitch#任天堂#ニンテンドースイッチ#Switch



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RWBY アロウフェル｜ARC SYSTEM WORKS



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RWBY アロウフェル- PS4



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RWBY アロウフェル - PS5



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