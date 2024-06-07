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SEVEN セブン ジョングク シャツ フォトカードのみ
商品番号 O79004559572
商品名

SEVEN セブン ジョングク シャツ フォトカードのみ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSJUNGKOOKSEVEN　セブンシャツに付属のフォトカードのみの出品です。weverse購入、カードは新品未開封。海外製品につき、初期傷等ありました場合はご容赦下さい。折れ防止、水濡れ防止対策の上発送させていただきます。ご質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい(^^)BTS防弾少年団バンタンJUNGKOOKグクジョングクトレカshirt人気グループ...BTSグッズ種類...公式写真
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