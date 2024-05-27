THEBLACKMASSFINAL3NIGHTS限定盤シリアルナンバーは4454です。当方も中古品として購入しました。1度見てから、暗所保管してましたが、もともと付いていたケースの傷などはご了承ください。VHSのため、画質の悪化などはご了承ください。プレーヤーがないため、再生確認はできておりません。購入金額より安くしております。何かありましたら、気軽にコメントください。



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