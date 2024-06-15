日本の歴史 漫画 21巻+別巻2巻セット

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商品詳細
「学習まんが少年少女日本の歴史23巻セット」小学館定価:￥18950ほとんど読んでいないので未使用に近いです。外箱の辺部分は若干傷ついています。箱と別紙の年表付きです。バラ売りはしておりません。匿名配送です、値下げ希望など何かありましたら気軽にコメントお願いします。#小学館#本#歴史#日本史#漫画#受験
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