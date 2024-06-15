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シンドバッドの冒険　アンティーク　レトロ　古本　1970 コレクター
商品番号 Q60032382161
商品名

シンドバッドの冒険　アンティーク　レトロ　古本　1970 コレクター
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンドバッドの冒険1970年発売のかなり古い本になります。半世紀以上前の本のためそれなりに汚れ、やけあります。中は比較的キレイだと思います。読み聞かせや古い本に興味のある方にぜひ文研出版外国名作
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