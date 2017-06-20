NHK朝ドラ♡半分青い　永野芽郁　Blu-rayBOXセット

NHK朝ドラ半分青いBlu-rayBOX3セット 全巻セット定価54340円中古品数回しか観ていません。かなり美品だと思います。【ドラマ内容】何かを半分失っても、ほかのやり方で前に進めばいい。岐阜と東京を舞台に、ちょっとうかつだけれど失敗を恐れないヒロインが、高度成長期の終わりから現代までを七転び八起きで駆け抜ける、およそ半世紀の物語★永野芽郁と佐藤健が共演★数々の大ヒットドラマを生み出した\"ラブストーリーの神様\"北川悦吏子のオリジナル脚本★音楽家、俳優、文筆家など、マルチに活躍する星野源が主題歌を担当★公式SNSのフォロワー数は放送開始時で16万5000人を超え、NHK朝ドラでは歴代一位を記録【出演】永野芽郁、松雪泰子、滝藤賢一、佐藤健、原田知世、谷原章介、佐藤江梨子、矢本悠馬、清野菜名、志尊淳、古畑星夏、奈緒、上村海成、井川遥、余貴美子、豊川悦司 ほか



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