シリーズ超高齢社会のデザイン 社会保障制度 東京大学出版会

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商品詳細
シリーズ超高齢社会のデザイン社会保障制度東京大学出版会※値下げ不可・中身の見える透明ビニール包装してお送りします。困る方は購入前にコメント下さい。（+100円）岩村正彦他2名社会保障制度(シリーズ超高齢社会のデザイン「シリーズ超高齢社会のデザイン社会保障制度」嵩さやか/岩村正彦/中野妙子本、雑誌、単行本、書籍、アート、エンタメ、ホビー、住まい、暮らし、子育て、人文、社会#嵩さやか#嵩_さやか#岩村正彦#岩村_正彦#中野妙子#中野_妙子#本#社会／法律※土日祝発送目安に含めず※定価￥5,390
http://narcologia.ru/goods/calling559350.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate309048.html
http://narcologia.ru/goods/stealth71276.html
社会保障制度 (シリーズ 超高齢社会のデザイン) | 岩村 正彦, 嵩 ...
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ケアシステム - 東京大学出版会
ジェロンテクノロジー - 東京大学出版会
人生100年時代の多世代共生 - 東京大学出版会
老化と老年病 - 東京大学出版会
高齢者法 - 東京大学出版会
児童相談所の役割と課題 - 東京大学出版会
社会的なもの〉の歴史 - 東京大学出版会
東大がつくった高齢社会の教科書 - 東京大学出版会
会社法 第4版 - 東京大学出版会
明治地方自治体制の起源 - 東京大学出版会
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