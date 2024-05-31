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写経断簡 鎌倉時代
商品番号 M96963408968
商品名

写経断簡 鎌倉時代
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写経の断簡です。時代は鎌倉と聞いています。書かれている経典も聞いたのですが40年も前のことなので記憶にありません。太子判の額縁（箱付き）に入っています。
http://narcologia.ru/goods/displease75831.html
http://narcologia.ru/goods/moisture334969.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic425137.html

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