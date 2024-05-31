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商品詳細
写経の断簡です。時代は鎌倉と聞いています。書かれている経典も聞いたのですが40年も前のことなので記憶にありません。太子判の額縁（箱付き）に入っています。
http://narcologia.ru/goods/displease75831.html
http://narcologia.ru/goods/moisture334969.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic425137.html
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