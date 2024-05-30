【全巻初版】復刻版 天才バカボン 全巻セット 全16巻セット 赤塚不二夫

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商品詳細
【1-16巻セット】・傷、ヤケ、帯に折れ跡がございます。・前半巻底面にシミあり。(写真5枚目)・8巻帯内側に折れ跡、14巻カバーにイタミあり。(写真6,7枚目)・レンタル・ネットカフェ落ちではございません。・カバー簡易除菌消毒後にクリアパック包装してあります。・十分な検品をしておりますが、見落とす場合もございます。・ヤケ・スレ・破れ・折れ・経年保管によるニオイなど、中古本の性質を十分ご理解の上ご購入ください。・即購入OKです。
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