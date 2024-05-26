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カンディンスキー著作集1-4　セット
商品番号 H51202583783
商品名

カンディンスキー著作集1-4　セット
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 8,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

抽象芸術論点・線・面芸術と芸術家カンディンスキーの回想の4冊セットです。どれも現在は手に入りにくいものです。1巻の箱に少し傷がありますが、本体は非常に綺麗な状態です。値下げ不可
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