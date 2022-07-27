アンドレフー 作品集 crossing cultures with design



André Fu: Crossing Cultures With Design



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ANDRÉ FU 作品集-levercoffee.com



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注目の建築家アンドレ・フー氏の自宅へ潜入



香港デザイナー André Fuによるインテリア空間に モダニズムの感性を ...

★アンドレ・フーインテリア建築家作品集「ANDRÉFUcrossingcultureswithdesign」★●世界を代表するインテリア建築家・デザイナーの一人であるアンドレ・フーの主なプロジェクトを集めたモノグラフ。●香港を拠点に活躍するインテリアデザイナー、アンドレ・フー。ケンブリッジ大で建築を学び、ジョン・ポーソンに師事した。アッパーハウスホテル、ウォルドーフ・アストリア、ルイヴィトンとのコラボ他、東洋と西洋が融合した彼のデザインを余す所なく紹介。●洋書●ハードカバー●ページ数：272ページ●サイズ：264x307mm●発行日：2020年5月●発行元：Thames\u0026Hudson●商品状態ページ本体：落丁、破れ、折れ、汚れ、書き込みのない、とても綺麗な状態です。表紙：表側の右端上部に微小の当て傷がございます。その点以外は目立った傷、汚れのない、綺麗な状態です。●コメントなしで即ご購入頂いて結構です。お値引きには対応しておりませんので、お値引きの希望コメントはお控えくださいませ。