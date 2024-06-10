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【はがき付き】SS バツグン BATSUGUN SEGA SATURN
商品番号 G30234985688
商品名

【はがき付き】SS バツグン BATSUGUN SEGA SATURN
ブランド名 セガ
特別価格 税込 6,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【バツグン】セガサターンソフト説明書はがき付き【状態】◎本体が無いため動作確認は行っていません。詳細は写真をご確認ください。写真に写っているものが全てです。★傷つけるのが怖いので、ディスクは軽い清掃にとどめています。◎発売から20年以上経った商品のため、経年劣化があります。ご理解の上、ご検討よろしくお願いします。◎傷汚れ等細部の気になる方はご遠慮ください。◎喫煙者・ペットはいません。【梱包】商品はビニール袋、緩衝材で保護し、箱で匿名配送します。【発送】ご購入から24時間以内に発送。◎懐かしいゲームソフトを出品しています。お時間があればぜひ(^^)#こちょちゃんレトロゲーム#こちょちゃんセガサターンSSレトロゲーム希少レア
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