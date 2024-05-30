【宝塚本】パンフレット 花組公演「はいからさんが通る」

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《最後までお読みください》《即購入可能!!》《購入意欲のない·しつこい「いいね」不要!!》《出品してから一ヶ月以上経っている場合、在庫チェック行うため必ず購入前にコメントお願い致します!!》最終更新:2023年9月6日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿※値下げ不可※購入から受け取り評価まで迅速的且つ必ず「購入しました」連絡取れる方のみご購入お願い致します宝塚本パンフレット宝塚歌劇花組公演「はいからさんが通る」【宝塚大劇場版パンフレット】になります。ネットのキャトルレーヴで発売当初購入しましたが中身を確認後暗所の本棚にてしまっておりました。こちらはコロナ流行当初に中止になった際の希少なパンフレットになります!!発送は翌日「らくらくメルカリ便」とさせて頂きます。#宝塚#宝塚歌劇団#パンフレット#はいからさんが通る#花組#柚香光#華優希#瀬戸かずや#水美舞斗#永久輝せあ#聖乃あすか