ジャンハオ CGV トレカ ボイプラ

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商品詳細
こちらのサイトで購入させていただきましたが、手元にもう一枚あるので手放します。11,400円よりお値下げする場合、普通郵便にて発送させて頂きます。1.9で購入しました。硬化ケース＋防水にて発送他サイトでも出品中。早い者勝ち
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