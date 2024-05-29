StrayKids OFFICIAL LIGHT STICK VER.2

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商品詳細
StrayKidsOFFICIALLIGHTSTICKVER.2フィリックスのサンキューカードお付けいたします。JYPJAPANONLINESTOREにて購入しました。ライブ当たらなかった為 出品いたします。新品未使用品の為、点灯動作未確認です。初期不良はこちらでは対応いたしかねます。ご理解の上、ご検討お願いいたします。乾電池は付属しておりません。即日発送いたします。東京ドームのライブでは、会場販売無いそうなので、いかがでしょうか。スキズペンラフィリックスペンライトストレイキッズ
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http://narcologia.ru/goods/sucrose247740.html
http://narcologia.ru/goods/stealth431476.html
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