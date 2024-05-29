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StrayKids OFFICIAL LIGHT STICK VER.2
商品番号 A60235111503
商品名

StrayKids OFFICIAL LIGHT STICK VER.2
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

StrayKidsOFFICIALLIGHTSTICKVER.2フィリックスのサンキューカードお付けいたします。JYPJAPANONLINESTOREにて購入しました。ライブ当たらなかった為　出品いたします。新品未使用品の為、点灯動作未確認です。初期不良はこちらでは対応いたしかねます。ご理解の上、ご検討お願いいたします。乾電池は付属しておりません。即日発送いたします。東京ドームのライブでは、会場販売無いそうなので、いかがでしょうか。スキズペンラフィリックスペンライトストレイキッズ
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