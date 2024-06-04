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【※説明必読】Ps5本体+冷却充電ファン・コントローラー(ブラック)
商品番号 H55077396787
商品名

【※説明必読】Ps5本体+冷却充電ファン・コントローラー(ブラック)
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 21,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＜中古＞PS5本体+冷却充電スタンド　　　　+純正コントローラー・ブラック■PS5型番・CFI-1000A・ディスク使用可能■PS5付属品・本体・コントローラー(別売りもの)・HDMIケーブル(純正ではない)・電源コード・USBケーブル(未使用)・説明書など2枚(無し)・土台(無し)■PS5状態・初期化済みです・作動に問題なし・多少傷やホコリがあります■冷却スタンド・動作は問題ありません・固定するネジがありません・専用の箱がない為、Ps5と同伴させて頂きます■冷却スタンド・USBケーブル・説明書(無し)■コントローラー・付属のコントローラーではなく、　別売りのブラックのものです・動作は問題無し・専用の箱がない為Ps5と同伴させて頂きます快適に動作しております。大切に梱包させて頂きます。中古をご理解の上、ご購入をお願いいたします。#Ps5#Ps5本体#冷却ファン
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