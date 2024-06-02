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ネオジオCD 4点セット　未開封
商品番号 M12200285405
商品名

ネオジオCD 4点セット　未開封
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※実家での保管品のため、発送までに最長一週間かかります。※簡易梱包、ネコポス発送を予定しております。「真サムライスピリッツ」「ワールドヒーローズ2」「ファイターズヒストリー・ダイナマイト」「餓狼伝説3」全て中古ショップで購入したものですが、未開封です。シュリンクの種類から推測しておそらく新品時から未開封なのだと思いますが、保証はできません。ケースには一部ヒビが入っています。
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ネオジオCD本体\u0026ソフト4本セット【動作確認済】 | labiela.com

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ネオジオCD本体\u0026ソフト4本セット【動作確認済】 | labiela.com

ネオジオCD 4点セット　未開封
ジャンク扱い】ネオジオCD本体、ジョイスティック×2、ソフト4点 ...

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