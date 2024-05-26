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馬越嘉彦　原画集　全巻セット　ハートキャッチプリキュア　同人誌　コミケ　セット
商品番号 Q25759751896
商品名

馬越嘉彦　原画集　全巻セット　ハートキャッチプリキュア　同人誌　コミケ　セット
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

馬越嘉彦さんのコミケで出た原画集のセットになります。ハートキャッチプリキュアのものが多いですが、他の絵も入っております。今では手に入らないものになりますので、欲しい方がおりましたらご検討ください。馬越さん経歴日本の男性アニメーター、キャラクターデザイナー。フリーランス。東京アニメーター学院からムッシュオニオンにアニメーターとして入社。スタジオコクピットに移籍後、1992年の『スーパービックリマン』第12話「ボアボアの地下迷宮」で初の作画監督を担当。1994年のOVA『グラップラー刃牙』で初めてキャラクターデザインを担当。その後、朝日放送テレビ制作日曜朝8時30分枠のアニメで『ママレード・ボーイ』『ご近所物語』『花より男子』でキャラクターデザイン、『おジャ魔女どれみ』シリーズのキャラクターコンセプトデザインをそれぞれ手掛けた。2010年の『ハートキャッチプリキュア!』キャラクターデザインで、東京国際アニメフェア2011・第10回東京アニメアワード個人部門キャラクターデザイン賞を受賞。よろしくお願いいたします。
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