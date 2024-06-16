【訳あり特価‼︎】PSP-3000 ホワイト　ソフト9本セット‼︎

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商品詳細
早い者勝ち‼︎バッテリーパックが膨らんでいる為、閉まりません。交換すれば使用できると思われます。メモリーカードは付属しません。充電器はあります。それ以外は目立った傷や汚れはありませんが、訳あり品で安くして出品しますので、ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。画像追加等、ご質問があればコメント欄にてお願い致します。
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