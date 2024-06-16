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【訳あり特価‼︎】PSP-3000 ホワイト　ソフト9本セット‼︎
商品番号 P69898744220
商品名

【訳あり特価‼︎】PSP-3000 ホワイト　ソフト9本セット‼︎
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早い者勝ち‼︎バッテリーパックが膨らんでいる為、閉まりません。交換すれば使用できると思われます。メモリーカードは付属しません。充電器はあります。それ以外は目立った傷や汚れはありませんが、訳あり品で安くして出品しますので、ご理解頂ける方のみご購入下さいませ。画像追加等、ご質問があればコメント欄にてお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/response795942.html
http://narcologia.ru/goods/waveform707117.html
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