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商品詳細
★購入の際は一言お願いします！『2017SEVENTEEN1STWORLDTOUR'DIAMONDEDGE'inJAPAN』(2DVD+PHOTOBOOK)(2disc/本編約183分＋メイキング約55分)トレカはウォヌです。2度ほど再生済みです。プチプチ、防水加工にて商品に傷がつかないようにお送りします。
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http://narcologia.ru/goods/passionate745613.html
http://narcologia.ru/goods/enquire475189.html
SEVENTEEN セブチ DVD DIAMOND EDGE ウォヌ
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