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商品詳細
PSP 本体水色「PSポータブルPSP2000フェリシアブルー」定価:￥18858#ゲーム#本体#PlayStationPortable#PlayStation_Portable#PSP電源が入る事の確認はできました。■一年前にソフトがあった時は普通に遊ぶことが出来ていましたが、現在ソフトが一つも手元にないため、出品にあたって本体にソフトを入れての動作確認はできていません。写真に写っているもの全て本体（バッテリー入っています）と充電器、ストラップの販売です。上記に書いた内容をご理解いただいたうえでご購入よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/conception258357.html
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