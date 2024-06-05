【原画】『ロッタム』（牛　絵画　パステル画）

創作異世界『裏地球』の住民のパステル画（原画）です。お部屋のインテリアに１点物のパステル画をどうぞ。＊通常（個展などでは）￥49,800（送料別）で販売しています。【ロッタム】エンキディアナ平原のウシ族のちいさな村ウルスカに住むアッガ回収屋のひとり。毒の煙アッガの回収依頼が無いときは、その他のガスや表地球由来のウィルス除去も請け負う。絵のサイズ：297×210mm額縁のサイズ：413×322mm 額縁のカラー：ワインレッド画材：パステル制作年：2020外箱、作品証明書付き❋額縁をほかの作品で使用中の場合は、所有している他の額縁を提案するか、新しく取り寄せます。絵は出品者が制作してます。作家活動歴などはプロフィールご覧ください。#Daパステル画（↑その他の原画検索タグ）牛 ウシ animalart絵画 原画 手描き ファンタジー パステル画 イラスト 動物画 #絵画 #パステル画 #牛の絵 #イラスト #動物画 #牛グッズ #ウシ #手描き