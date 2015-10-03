スピリチュアル・マテリア・メディカ : 151のレメディーを通して学ぶ霊的生体…

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「スピリチュアル・マテリア・メディカ:151のレメディーを通して学ぶ霊的生体エネルギー学第1巻」由井寅子/二宮美幸/ユブラジ・シャルマ定価:￥15,400オックスフォード大学医学部を首席で卒業、スピリチュアリストでもある異色の天才ホメオパスによるマテリア・メディカ。秘儀的学問(神智学、シュタイナーの人智学等)とホメオパシー医学を融合させ、人類の真の歴史と進化から洞察されたレメディー像とスピリチュアルな病理学・生理学・解剖学を展開。さらに、現代医学・東洋医学・占星学を融合させており、ホリスティックなマテリア・メディカとも言える。自身のチャネリングや超感覚能力、臨床経験に裏打ちされた本書は、レメディーのスピリチュアルな本質を知る上で必須と言えるだろう。それは同時にクライアントのスピリチュアルな問題を理解する上で必須の書であることを意味する。施術者や学生にとって、本書は、よりいっそう幅広く完全な見地の展開を、そして、よりホリスティックにクライアントを理解するよう手助けするものである。#由井寅子#由井_寅子#二宮美幸#二宮_美幸#ユブラジ・シャルマ#本#自然／医療・薬学・健康