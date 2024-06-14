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商品詳細
エドガー・ドガ画集「DEGAS」RobertGordon/AndrewForge著1988年HarryN.Abrams【絶版】◆◆詳細◆◆フランス印象派の巨匠エドガー・ドガの生涯と絵画作品、スケッチを紹介する大型画集300点以上の図版（多くはカラー）と2枚の扉絵が、偉大な画家の驚くべき芸術性を見事に一冊に収録特に絵画作品の元になるスケッチが数多く収録されており、序盤には絵画の参考に撮影された写真など珍しい内容も収録されています◆◆仕様◆◆洋書英語洋画印象派アート画集作品集ハードカバー33x26.5cm288ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに角上下にスレ傷表面に経年による薄ヤケ・薄スレページに薄ヤケ#本#印象派#アート#ドガ #洋画
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エドガー・ドガ 大型画集「DEGAS」1988 Harry N. Abrams - 洋書
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