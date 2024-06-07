ファミコンソフト クロスファイヤー

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商品詳細
中古ファミコンソフトクロスファイヤーソフトのみ出品です。ニューファミコンで起動確認済み。無水エタノールでできる限りのクリーニングしています。端子クリーニング、レトロゲーム復活材塗布。ソフト本体、シール部分にスリキズ、汚れ等あります。写真1,2本体表に汚れがあります。写真4バックアップ電池がある場合保証は出来ません。中古自宅保管品ですので、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。
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