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ファミコンソフト クロスファイヤー
商品番号 Q57831478148
商品名

ファミコンソフト クロスファイヤー
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古ファミコンソフトクロスファイヤーソフトのみ出品です。ニューファミコンで起動確認済み。無水エタノールでできる限りのクリーニングしています。端子クリーニング、レトロゲーム復活材塗布。ソフト本体、シール部分にスリキズ、汚れ等あります。写真1,2本体表に汚れがあります。写真4バックアップ電池がある場合保証は出来ません。中古自宅保管品ですので、ご理解いただける方のご購入をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe502111.html
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