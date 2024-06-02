国宝 雪舟筆四季山水図 冬景図 工芸 掛軸 講談社 大塚巧藝社 定価7.9万円

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2023年最新】雪舟 掛け軸の人気アイテム - メルカリ

国宝雪舟筆四季山水図冬景図工芸掛軸講談社大塚巧藝社定価7.9万円【サイズ】横幅約70cm縦幅約135cm画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。#骨董品#古美術#アンティーク#縁起物#掛け軸#インテリア#工芸品#古道具#壁飾り#置物#ヴィンテージ#蔵品#中国古玩#美術品#文房具#書#絵画・写真が全てです・商品の状態については、画像の方でご確認ください。・神経質な方、完品をお求めの方の入札はご遠慮ください。⭐︎ご質問などありましたら、購入前にコメントからよろしくお願いします。⭐︎いいね！があっても時期を見て削除し再出品しますので、気になりましたらコメントしてください。⭐️他にも出品しておりますので、興味のある方はご覧ください。^_^☆同梱してよろしければお値引き可能ですので併せてご検討の程、宜しくお願い致します☆