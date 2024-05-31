【廃盤】【初回生産限定盤】DVD２枚組『PLAY with GD \u0026 TOP



GD & T.O.P (from BIGBANG)/PLAY with GD & TOP ［2DVD+ブックレット］



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【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】#K_POPる①【廃盤】【初回生産限定盤】DVD『PLAYwithGD\u0026TOP［2DVD+ブックレット］』GD\u0026T.O.P(fromBIGBANG)中古品。擦れや傷あります。フォトBOOKの角に折れあり！それでもかまわない方のみ購入下さい。価格￥5,762（税込）BIGBANGのカリスマラッパー、G-DRAGONとT.O.Pが組んだスペシャル・ユニット、GD\u0026TOP。才能豊かでセンス抜群な彼らのアルバムは2010年末に発売された途端、大ヒットを記録。業界内外から高い評価を得た作品の製作裏側をとらえたメイキングDVDが緊急リリース!レコーディング風景はもちろんのこと、YouTubeで世界同時中継されたワールドプレミアの模様を舞台裏も含めて収録。さらにミュージックビデオのメイキングやインタビュー、オフショットなどファン必見の映像が盛り沢山!真摯に音楽にうちこむ2人の素顔を垣間見ることができます。また日本盤のみ音楽番組『人気歌謡』、2010年末の『SBS歌謡祭典』のパフォーマンス映像を収録。②JAPANDOMETOUR2014～2015“X”ライブ・ビューイング告知フライヤー5枚(1種)両面印刷/B5サイズ⑤BIGBANG表紙【札幌限定】WE!6冊\u0026フライヤー3枚★【札幌限定】2013年WE!BIGBANG表紙3冊(1種類)★alifeweekendparty×BIGBANG告知フライヤー（ポストカードサイズ）3枚（1種類）両面印刷★【札幌限定】2014年WE!BIGBANG表紙3冊(1種類)BIGBANG(V.I/G-DRAGON/SOL-TAEYANG-ヨンベ-TaeYang-テヤン/T.O.P/D-LITE)※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方や【SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方】はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。