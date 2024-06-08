山本彩 LIVE TOUR 2019 〜I’m ready〜　FC限定盤

一回だけ開封して中身をチェックした美品です。届いてからずっと直射日光の当たらない棚に飾っておりましたがヲタ卒の為出品させて頂きます。大切に保管していましたが素人管理のため神経質な方はご遠慮くださいませ。※SYC／SYCMOBILE会員限定商品Blu-ray盤【1Blu-ray＋2CD＋PHOTOBOOK】FC限定盤 ※豪華LPサイズBOX仕様 税込17,380円ライブ映像＋メイキング映像＋ライブ音源＋特大フォトブック(LPサイズ/200P)■ライブ映像内容1.BADDAYS2.JOKER3.スマイル4.夢の声5.どうしてどうして6.彼女になりたい7.ひといきつきながら8.雪恋9.サードマン10.イチリンソウ11.ヒトコト12.喝采13.Let'sgocrazy14.Areyouready？15.レインボーローズ―アンコール―1.幸せの欠片2.君とフィルムカメラ3.メロディ#山本彩#さや姉#SAYAKA#NMB48



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