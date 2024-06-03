≪名作シリーズPS≫サクラ大戦1\u00263\u00265

ディスク状態良い方だと思います。サクラ大戦新サクラ大戦にも繋がる、サクラ大戦シリーズの原典サクラ大戦です。時は太正十二年の日本。帝国海軍の士官大神一郎は、秘密部隊「帝国華撃団」隊長の任を受け、帝都東京は銀座の帝国華撃団本部へ出頭する。サクラ大戦3黒鬼会との戦いを終えて中尉に昇進した大神は海軍の留学生としてフランスへ渡航するが、異国の風土に馴染む間もなく、自分が派遣された真の目的を知ることとなる。テアトル・シャノワールを基地として、大神と巴里華撃団・花組の隊員たちは怪人に立ち向かう。欧州は花の都を舞台に、新たな戦いが始まった。サクラ大戦VEPISODE0~荒野のサムライ娘~「サクラ大戦V~さらば愛しき人よ~」のプロローグ的な冒険物語が描かれている。サクラ大戦5「魔」から紐育を守るため、秘密防衛組織が設立される。その名は「紐育華撃団」。帝都に青年将校がいた。「帝国華撃団」総司令・大神大尉の甥、大河新次郎少尉。大帝国劇場において、新次郎は大神に「紐育華撃団・星組」への入隊を命じられる。新次郎は大神に見守られながら日本を離れる。目指すは新天地、紐育。今、紐育の平和を守るため、若き戦士達が戦いに挑む。原作広井王子キャラクター原案藤島康介キャラクターデザイン松原秀典シナリオあかほりさとる音楽田中公平声優日高のり子声優島津冴子声優小桜エツ子声優井上喜久子声優鷹森淑乃声優かないみか声優小島幸子声優西原久美子声優大平透声優高木渉声優天野由梨声優高乃麗声優子安武人声優田中真弓声優中丸新将声優石波義人声優相沢恵子声優斎藤志郎声優田中敦子声優坂口芳貞声優陶山章央声優横山智佐声優塩屋浩三声優岩田安生声優高山みなみ声優岡本麻弥声優三ツ矢雄二声優伊倉一恵声優渕崎ゆり子声優富沢美智恵声優森ひろ子声優滝口順平声優横山智佐声優富沢美智恵声優高乃麗声優西原久美子声優田中真弓起動確認済み。状態の詳細は画像でご確認下さい。⬇️他にもゲームを出品しているので興味ある方はしたのリンクをクリック。#RIN出品ゲーム#RIN出品PS2ゲーム