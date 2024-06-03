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柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第21号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。限定600部【目次】本号の挿絵：柳宗悦丹波に於ける木喰佛：柳宗悦信州長地村に於ける木喰五行上人：今井弘樹木喰上人年齢考：柳宗悦染工談技（三）：上村六郎陶技始末（十四）：河井寛次郎編集余録旅する毎に匿れたものにいつも出逢う。日本工藝万歳を唱えたい。スカンセンの事が頭に浮ぶ。若し日本であの位の規模で民芸館を設けたら世界一のものにしてみせるといつも思う。吾々を信じてくれる人が誰か出ないものか。国家は損をしている。（挿絵目次）会員募集西欧工芸品常設展観・鳩居堂宋元名画集・聚楽社光画・ファン・ホッホの…・クレタ島壁画集装幀：因州木綿小間絵：琉球型紙と家紋用紙：雲州椏紙#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#雑誌工藝#日本民藝館