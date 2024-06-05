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GLAY FREEDOMONLY　Blu-ray
商品番号 T75715032478
商品名

GLAY FREEDOMONLY　Blu-ray
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 7,840 円
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商品詳細

一度再生してます。付属品は未開封です。GLAYARENATOUR2021-2022FREEDOMONLYinSAITAMASUPERARENA』(G-DIRECT限定盤SPECIALBOX)2Blu-ray＋2CD収録内容Blu-ray1GLAYARENATOUR2021-2022FREEDOMONLY2022年2月6日　さいたまスーパーアリーナ特典映像■B’zpresentsUNITE#012021年9月29日横浜アリーナ01.サバイバル02.FATSOUNDS03.誘惑04.グロリアス05.生きてく強さ06.SOULLOVE07.BADAPPLE08.puresoul09.SCREAM10.彼女の”Modern…”GLAY×B’z11.CRAZYDANCE12.SHUTTERSPEEDSのテーマ13.HIGHCOMMUNICATIONS■GLAYアカデミー賞\u0026ラジー賞■Album”FREEDOMONLY”特番〜故郷で歌う最高の歌声〜longversion　※昨年、各地で放送した函館ドキュメントに未公開映像を追加し再編集したロングバージョン■GLAYARENATOUR2021-2022FREEDOMONLYENDROLLAnotherver.特典音源2枚組CD■Live音源CD2022年2月5日さいたまスーパーアリーナ公演全曲収録ご希望の配送方法がありましたらコメント下さい(^^)よろしくお願い致します。
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