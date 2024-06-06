新品未開封King Gnuキングヌー/スマホリング常田大希/モバイルリング ...

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KingGnu2019年AWツアーの時に販売されたスマホリングです。此方のモデルは常田さんをイメージしてデザインされたキャラクターのもので1番人気でした。 勿体無くて使えないまま大事に保管していたので新品未使用未開封です。★新品未使用未開封#Kinggnu#キングヌー#常田大希#井口理#新井和輝#勢喜遊#スマホリング#モバイルリング