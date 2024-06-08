ASTRO チャウヌ 直筆サイン

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商品詳細
チャウヌに書いてもらい大切に保存しておりました。アルバムの中の1枚ですので写真左側のように跡があります。チャウヌ、ムンビンの直筆サインの在庫多数ありますので、これから徐々に出品していく予定です。一部❤などで隠しております。神経質な方はご購入お控えください。折れ曲げ、水濡れ防止対策の上発送致します。ASTROの商品#a_astro
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