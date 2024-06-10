週刊古寺をゆく　全６０冊（特製バインダー付）

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商品詳細
週刊古寺をゆく 全６０冊(別冊含む)小学館2001年からウィークリーブックとして発刊されたシリーズ全巻（特製バインダー付）寺巡りには大変便利な構成です特に別冊は四国八十八ヶ所巡礼(四国遍路)や西国三十三所巡礼などをガイドしています季節の花を寺で愛でる旅の企画も仏像写真が豊富で名カメラマン土門拳、入江泰吉をはじめ飛鳥園（小川晴暘・小川光三）、便利堂などの写真でも楽しめます大切に保管していましたので大変綺麗な状態です
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