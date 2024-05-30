看護師国家試験　付箋ノート

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【リニューアルしました】⭐︎統計等、最新の物になっています☺︎⭐︎今まで、見にくいと感じていた付箋を更に見やすい様にイラスト追加！⭐︎付箋枚数増加！看護師国家試験を受験するにあたって私自身が作成した付箋ノートです(^^)試験直前までこの付箋ノートを見て過ごしました。必修：9割以上、一般：200点以上で無事に一発合格できました⭐︎東京アカデミーに受講した際の内容も付箋として作成してあります！イラスト多めの付箋で分かりやすくまとめてあると思います！さまざまな分野の付箋です♪付箋400枚以上！！カラーコピーにて発送します⭐︎サイズはB5サイズです(^^)⚠︎転売、SNSに掲載は禁止です！現在、残念ながら転売されている方がいますが、知り合い弁護士に相談し、訴訟も検討しています。#付箋ノート看護#看護師国家試験#東京アカデミー#113回看護師国家試験#看護師