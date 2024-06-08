☆値下げ歓迎です☆「セベリンの獣医眼科学:基礎から臨床まで」SeverinGlennA/小谷忠生/工藤荘六定価:25000円+税「セベリンの獣医眼科学:基礎から臨床まで」は、獣医師や獣医学生にとって貴重な眼科学の教科書です。1.包括的な内容:本書は、眼科学の基礎から臨床まで、幅広いトピックをカバーしています。読者は、目の解剖学、疾患の診断と治療、手術の技術など、包括的な知識を得ることができます。2.専門的な情報:著者であるセベリン博士は、眼科学の分野で豊富な経験を持つ専門家です。彼の専門知識と実践的なアドバイスは、読者にとって非常に価値のある情報となります。3.臨床的なアプローチ:本書は、獣医師や獣医学生が臨床現場で実際に直面する眼科学の問題に焦点を当てています。読者は、実際のケーススタディや臨床的なアプローチに基づいた実践的なガイダンスを見つけることができます。4.豊富な図やイラスト:眼科学は視覚的な分野であり、本書では豊富な図やイラストが使用されています。これにより、読者は複雑な概念や手順をより理解しやすくなります。#SeverinGlennA#Severin_Glenn_A#小谷忠生#小谷_忠生#工藤荘六#工藤_荘六#本#産業／農業・林業 #獣医 #犬 #猫 #動物看護師#犬グッズ #犬の本 #獣医看護師 #獣医看護学 #医学書 #獣医 #皮膚 #皮膚病 #犬 #猫 #看護 #病気 #治療 #専門 #小動物書き込み見当たりません。



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