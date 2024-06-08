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シャープツインファミコン　本体2個　ジャンク品
商品番号 X10347021384
商品名

シャープツインファミコン　本体2個　ジャンク品
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認しました、画面は見えなかった。カセットのみでしました。2個ジャンク品です。ケーブル付いてません。
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