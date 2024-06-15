精神療法面接のコツ　他2冊

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精神療法面接のコツ 神田橋條治著 岩崎学術出版社 3000円+税追補精神科診断面接のコツ 同 3000円+税「現場からの治療論」という物語 同 1500円+税自宅保管のため、表紙カバーにヤケが見られること、精神療法面接のコツに数ヶ所、線引きがある(写真4枚目)以外は、悪くない状態だと思います。中古品であるとのご理解をお願いします。