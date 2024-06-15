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精神療法面接のコツ　他2冊
商品番号 M72070406600
商品名

精神療法面接のコツ　他2冊
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

精神療法面接のコツ　神田橋條治著　　岩崎学術出版社　3000円+税追補精神科診断面接のコツ　　同　3000円+税「現場からの治療論」という物語　　同　1500円+税自宅保管のため、表紙カバーにヤケが見られること、精神療法面接のコツに数ヶ所、線引きがある(写真4枚目)以外は、悪くない状態だと思います。中古品であるとのご理解をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/message412627.html
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