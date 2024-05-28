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「ユダヤ民族史」１，２，３　　　　　　　　　　　エルサレム・ヘブル大学教授陣共著
商品番号 D96334102722
商品名

「ユダヤ民族史」１，２，３　　　　　　　　　　　エルサレム・ヘブル大学教授陣共著
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,242 円
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商品詳細

「ユダヤ民族史」１巻，２巻，３巻（第4巻欠）　　エルサレム・ヘブル大学教授陣共著第1巻　古代編Ⅰ第2巻　古代編Ⅱ第3巻　中世編Ⅰ欧米のキリスト教学者によるユダヤ民族史ではなく、ユダヤ教の牙城エルサレム・ヘブル大学のユダヤ民族史学者の手になるものです。箱は経年劣化していますが、本体はきれいな状態です。第4巻の中世編Ⅱは欠けていますが、第3巻までで紀元11世紀までをカバーしています。#ユダヤ#キリスト教#ユダヤ民族#歴史#聖書#旧約聖書#ヘブル#ヘブライ
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