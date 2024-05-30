LUNA SEA 「CROSS」 さいたまスーパーアリーナ会場限定盤

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商品詳細
LUNASEA「CROSS」さいたまスーパーアリーナ会場限定盤ライブCD付きです。#LUNASEA#河村隆一#J#YOSHIKI#X-JAPAN#L'Arc～en～Ciel#GLAY#SUGIZO#BUCKTICK#BOOWY#氷室京介#吉川晃司特に目立った傷や汚れはありません。中古で自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。気になる方はコメントください。即購入でも歓迎です。
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